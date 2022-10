Sony Zv-1f, la vlog camera che ridefinisce i confini della creatività

Sony ha presentato la nuova vlog camera Zv-1f, un concentrato di tecnologia, con funzioni facili da utilizzare, opzioni di connettività avanzate ed eco sostenibilità. Pensata per i vlogger e i creatori che si accontentano solo di foto e video di qualità, la fotocamera è stata messa a punto grazie alle novità di ultima generazione di Sony che esaltano i contenuti.

Per assicurare che il soggetto sia il vero protagonista di ogni scena, la nuova vlog camera si avvale di un obiettivo ultra-grandangolare a focale fissa da 20 mm, sinonimo di selfie perfetti e di un ampio campo visivo per inquadrare più background. L’effetto bokeh, applicabile sia alle foto che ai video, contribuisce a valorizzare ulteriormente il soggetto o conferire un aspetto più soft all’immagine.

L’effetto Soft Skin ottimizza i toni dell’incarnato, levigando e riducendo le rughe e riproducendo il colorito naturale della pelle nelle fotografie. L’algoritmo di Autoesposizione (AE) con priorità viso, regola la luminosità durante le riprese per visualizzare perfettamente i volti, anche quando le condizioni di luce sono instabili. La Zv-1f vanta anche una messa a fuoco di precisione e l’Eye Af per esseri umani e animali, che fissa l’autofocus sul viso e sugli occhi, senza farsi distrarre da altro. Per cambiare soggetto, basta semplicemente toccare lo schermo della fotocamera. Non solo: durante le riprese, la stabilità e la nitidezza delle scene sono assicurate dall’Active mode con compensazione elettronica, anche mentre si cammina.

La funzione Creative Look, al debutto su questa vlog camera, mette a disposizione diverse opzioni pre-impostate per creare l’atmosfera desiderata, sia nelle foto che nei video, intervenendo su toni, luminosità, profondità cromatica e altri parametri. In totale sono 10 le modalità disponibili per dare libero sfogo all’estro e pubblicare i contenuti all’istante, senza bisono di editing. La fotocamera prevede anche una modalità S&Q per girare in slow motion fino a 5x e in quick motion/hyperlapse fino a 60x, ottenendo in ogni circostanza l’effetto desiderato.

Un contenuto non può dirsi veramente perfetto senza un’audio all’altezza delle immagini: il microfono direzionale integrato a 3 capsule, assistito dallo schermo antivento, acquisisce voci chiare e limita i rumori, anche in caso di vento.

Con un peso di 229g circa la Zv-1F è abbastanza leggera e compatta da essere utilizzata ovunque; il touchscreen Lcd orientabile è il mezzo più intuitivo per modificare funzioni e impostazioni (zoom compreso) con un solo tocco. È presente inoltre un pulsante Bokeh Switch per attivare istantaneamente la sfocatura dello sfondo durante le riprese e mettere in risalto il volto, oppure disattivarla quando non serve. L’opzione Product Showcase, invece, è preziosa per spostare il fuoco dai volti ai prodotti, e viceversa, nelle videorecensioni.

La vlog camera ZV-1F è già predisposta per interagire con gli smartphone. La nuova app Imaging Edge Mobile Plus di Sony infatti, consente di collegare il telefono alla videocamera tramite Bluetooth o Wi-Fi per trasferire immagini e video in un attimo e caricarli online. A questo si aggiunge la possibilità di contrassegnare le scene destinate ai post sui social con la funzione “Shot Mark”, sia in fase di lavorazione sia dopo. A proposito di post, altrettanto pratica è la possibilità di isolare e trasferire brevi clip da 15, 30 o 60 secondi allo smartphone e pubblicarle direttamente, senza dover modificare la lunghezza in base alla piattaforma.

La fotocamera si presta anche al live streaming in alta qualità: una volta collegata a un computer o a uno smartphone via USB, si trasforma in una webcam a elevate prestazioni, da utilizzare con app di videoconferenza o altri software analoghi.

Zv-1F è già disponibile a partire da questo mese presso i rivenditori di Sony autorizzati.