Anita Olivieri si è scritta la lettera di Natale al GF da sola? Il dettaglio notato dai fan

La lettera di Natale di Anita Olivieri non convince affatto i telespettatori del Grande Fratello, che hanno cominciato a sospettare pesantemente di quel messaggio ricevuto dalla concorrente che, secondo molti, è un palese fake. Ma chi avrà mai scritto quella lettera? Ed è fondato il sospetto dei fan del reality show di Casa Mediaset che credono che la Olivieri se la sia scritta da sola? Andiamo a scoprire cosa è successo nella casa più spiata d'Italia. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB