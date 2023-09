Caivano, Piantedosi: "Operazioni alto impatto utili per recuperare territorio"

(LaPresse) "Io non credo, come qualcuno ha detto, che i servizi ad 'alto impatto' siano sproporzionati rispetto ai risultati. Il primo risultato è quello di rendere tangibile la presenza dello Stato in contesti in cui troppo spesso si è detto, in maniera un po' retorica, che lo Stato non c'è. Invece lo Stato c'è e c'è anche in quel modo. Sono i primi segni tangibili della ripresa del territorio". Queste le parole di Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, nel corso della conferenza stampa al termine del comitato di sicurezza che si è svolto presso la Prefettura di Napoli. "Abbiamo scritto questo intervento normativo con il contributo di pensiero che ci veniva dalle autorità giudiziarie minorili e non credo che ci sia una visione eccessivamente carcerocentrica", ha aggiunto il titolare del Viminale.