Fedez elimina Chiara Ferragni da Instagram: cosa è successo a Natale? Il gesto del rapper notato dagli utenti

Caos di Natale in casa Ferragnez dopo quello che è avvenuto con il pandoro-gate: la pesantezza sembra essere entrata di forza nelle vite perfette della coppia, tanto che pare che ci sia maretta tra Fedez e Chiara Ferragni, al punto che il rapper sembra essere arrivato al punto di eliminare la moglie da Instagram. Ma cosa è successo davvero in casa Ferragnez? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB