Fine del mondo, la profezia dei Maya era sbagliata: la data nel 2022? Ecco quando

Per tutti noi il 2012 è stato l’anno più atteso visto che sarebbe dovuta accadere la fine del mondo, o almeno così avevano previsto i Maya. Eppure all’epoca non è poi successo nulla, se non un terremoto, una pandemia e una guerra che è ancora in corso. Sono passati 10 anni e per l’occasione qualcuno parla di un certo errore di battitura. La fine del mondo ci sarà ma nel 2022, cosa accadrà? Torna la profezia sull'Apocalisse. FOTO: Shutterstock Musica: Summer- from bensound.com

