Alessandro morto a 13 anni, folla e commozione ai funerali a Gragnano

(LaPresse) Palloncini bianchi lanciati in aria, folla e tanta commozione ai funerali di Alessandro, il 13enne morto cadendo dal balcone di casa l a Gragnano, città metropolitana di Napoli. Le indagini dei carabinieri puntano sulla pista dell'istigazione al suicidio, reato per il quale sono state indagate 6 persone, di cui 4 minorenni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto ad Alessandro, la funzione si è svolta all'interno del chiostro della Chiesa di Sant'Agostino. Il feretro bianco del ragazzo è uscito dalla chiesa avvolto da due maglie della Juventus e una bandiera britannica.