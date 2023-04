Autismo, presentate a Napoli le best practice per inclusione sociale e lavorativa

(LaPresse) Presso l'Aula Matilde Serao dell'Università Parthenope di Napoli si è svolto il forum “Cultura, Turismo e Sport, Una visione d'insieme della ricerca e della pratica in un'ottica inclusiva e sostenibile”, all'interno del quale sono state presentate le best practice per l'inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi con autismo. Tra i relatori Giovanni Minucci di Tulipano Art Friendly, l'assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci e il Rettore dell'Università Parthenope Antonio Garofalo.