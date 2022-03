Caserta contro la guerra in Ucraina risponde con la cultura per la pace. Il coordinamento casertano per lo spettacolo, vista l’emergenza umanitaria e bellica che stiamo vivendo, ha coinvolto ottantasette artisti di Terra di Lavoro che, uniti per la prima volta, rispondo alla chiamata di solidarietà del popolo sotto assedio. Sabato 2 Aprile 2022 dalle 17 alle 23 si alterneranno sul palco del teatro Comunale musicisti, attori, operatori del settore per una manifestazione dal titolo “Caserta Ucraina, artisti casertani contro la guerra”.

«Sono reati gravi contro l’umanità quelli che si stanno commettendo in Ucraina - afferma Padre Ihor Danylchuk della chiesa SS. Trinità – crollano palazzi, scuole, ospedali, teatri e da parte di tutti gli Ucriani voglio ringraziare l’Italia che ha dichiarato di costruire il teatro di Mariupol. Questo aiuto che sta arrivando è importante, i bambini non hanno da mangiare e anche morendo di fame non vogliono chiedere soccorso ai militari russi».



Servizio di Dalia Coronato