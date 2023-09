Cosa dobbiamo aspettarci se dovesse eruttare il Supervulcano dei Campi Flegrei

Una scossa di terremoto di 3.8 magnitudo è stata avvertita a Napoli e in un attimo si sono riaccesi i timori per il supervulcano dei Campi Flegrei. Un recente studio condotto dagli esperti dell'University College London (Ucl) e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha sollevato preoccupazioni. Il loro lavoro ha evidenziato un indebolimento della caldera, attribuito al sollevamento progressivo del suolo causato dal bradisismo. Questo cambiamento comporta un passaggio dalla crosta terrestre da un comportamento elastico a uno anelastico, il che significa che qualsiasi movimento futuro potrebbe innescare terremoti e potenzialmente tsunami. È importante notare che lo studio non parla di un pericolo immediato, ma rappresenta un passo utile per testare modelli che potrebbero essere fondamentali per prevenire futuri disastri. Le informazioni raccolte saranno preziose per l'aggiornamento del Piano di Emergenza Nazionale.

