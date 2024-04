Esplosione Suviana, manifestazione dei sindacati in piazza Plebiscito

«Quella a cui stiamo assistendo, prima a Firenze, poi a Suviana, ieri a Cancello Arnone, è una vera e propria strage sui luoghi di lavoro e noi non possiamo restare in silenzio» così Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil di Napoli e Campania, questa mattina al presidio di Piazza Plebiscito, a Napoli, per lo sciopero indetto insieme alla Cgil «Le proposte che abbiamo fatto sulla sicurezza sui luoghi di lavoro al governo - ha ricordato Sgambati - sono chiare, la morte sul lavoro è omicidio, serve una procura speciale, frenare i sub appalti e aumentare controlli ed ispettori..

