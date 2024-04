Fascismo, De Luca: «FdI riconosca almeno una volta che quella è stata una vergogna»

(LaPresse) «È grave che non ci sia l'unità nazionale quando si parla di libertà e di lotta al fascismo. E non si può dire che sono cose vecchie: ricordo che il presidente del Consiglio Meloni ha candidato a presidente del Senato la seconda carica dello stato, un esponente di Fratelli d'Italia che si è vantato di avere nella sua casa il busto di Mussolini, quel delinquente che ha portato l'Italia alla guerra, che ci ha regalato quasi 600mila morti e che mentre si parla di Nazione è il principale responsabile della mutilazione della Nazione italiana». Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine dell'evento “La Napoli che verrà”. «Almeno una volta - evidenzia il governatore campano - potrebbero riconoscere che quella è stata una vergogna, non solo per le leggi razziali. Come si fa a non dire siamo contro quelli che hanno approvato le leggi razziali, ma anche per tutto il resto che si è prodotto in Italia».