Furbetti del reddito, il colonnello Angelillo: «Danno per l'erario da 20 milioni di euro»

(Agenzia Vista) Napoli, 03 novembre 2021

«I controlli sul reddito di cittadinanza hanno riguardato quasi 90 mila persone, riscontrando 5 mila irregolarità, di cui 3.500 sono stati i soggetti deferiti all'autorità giudiziaria per condotte penalmente rilevanti. Il danno per l'erario ammonta a oltre 20 milioni di euro. Ulteriori accertamenti saranno svolti anche per verificare la presenza di strutture criminali che hanno gestito agevolato l'illecita percezione della misura». Lo ha detto il tenente colonnello Christian Angelillo, comandante del reparto operativo del comando provinciale di Napoli.

Carabinieri

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it