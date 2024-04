Il Ramadan a Napoli: pienone a piazza Garibaldi

Migliaia di fedeli in mattinata a Napoli per celebrare la fine del Ramadan e c'è anche chi, come è accaduto in piazza del Plebiscito, dove si è radunata la comunità pakistana, indossa una maglia di Maradona a voler rimarcare l' integrazione e condivisione con la vita e le passioni dei napoletani.

Video NeaPhoto