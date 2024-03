«Credo che in questo momento la pace sia la priorità assoluta, non c'è nulla di più importante della lotta per la pace". Lo ha detto lo street artist Jorit presente oggi a Napoli allo stand predisposto per raccogliere firme per la presentazione della lista “Pace Terra Dignità”, il movimento ideato da Michele Santoro, alle elezioni Europee. «Quando Michele mi ha chiesto di venire qui a sostenere il banchetto sono venuto subito», ha detto Jorit.

Video NeaPhoto, Sergio Siano