Maradona, l'avvocato Pisani: «Diego non è mai stato un evasore fiscale»

EMBED

(LaPresse) I Giudici della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato dalla famiglia Maradona sulla presunta evasione fiscale da 37milioni di euro commessa dal Pibe De Oro. Ai microfoni di LaPresse le parole di Angelo Pisani, avvocato difensore di Diego Armando Maradona, prima, e della famiglia, poi, che ha seguito la vicenda fiscale sin dall'inizio: «La decisione della Cassazione rappresenta un punto di svolta e chiarisce di fatto che Maradona non è mai stato un evasore fiscale, anzi, l’accertamento fiscale, annullato già con sentenza negli anni 90, era stato anche cautelativamente condonato dalla Società Calcio Napoli», spiega il legale. «La Corte ha riconosciuto la violazione di legge da parte dell'Amministrazione fiscale nel respingere le richieste di autotutela avanzate dal calciatore argentino ed ha cassato le precedenti sentenze che davano ragione alla burocrazia fiscale - prosegue Pisani -. In pratica, la Cassazione ha confermato che, avendo la società Calcio Napoli anche aderito al condono, il pagamento effettuato anche per conto di Maradona avrebbe dovuto estinguere l'obbligazione del calciatore. Non sarebbe legittima una situazione di doppia imposizione fiscale».