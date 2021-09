Per Giancarlo Siani, ecco il libro in omaggio giovedì per i lettori del Mattino

Sono tanti gli appuntamenti in memoria di Giancarlo Siani: oggi pomeriggio, alle 16.30, “buon compleanno Giancarlo”, davanti alla Torre Francesco del Centro direzionale di Napoli, sede della redazione del Mattino; domani, al Suor Orsola Benincasa la presentazione del libro dedicato al cronista ucciso, in edicola (in omaggio con il Mattino) giovedì prossimo.

Il libro “Per Giancarlo” racconta il lavoro di inchiesta dei giornalisti del Mattino, nella prima parte degli anni Novanta, che consentì di raccontare la svolta con gli arresti dei killer, poi condannati in Cassazione