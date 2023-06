(Agenzia Vista) Roma, 25 giugno 2023

«Finalmente, dopo nove anni abbiamo dato una svolta, riaprendo via Krupp che è un luogo evocativo e iconico dell'isola di Capri, perché esprime una grande storia», le parole del ministro Sangiuliano a Capri per la riapertura di via Krupp.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev