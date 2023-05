Scudetto Napoli, rapper Clementino tra i tifosi

(LaPresse) Napoli continua a festeggiare per il terzo scudetto del club azzurro. Migliaia di tifosi per le strade anche in occasione della sfida con la Fiorentina al Maradona per la 34esima di serie A. Tra i supporter in estasi anche il rapper Clementino che si è goduto la folla sul tetto di un'auto.