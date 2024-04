Napoli, i bambini tornano in piazza a Fuorigrotta dopo gli spari

I bambini di Fuorigrotta sono tornati a divertirsi nell'area giochi di Piazza Italia che, giovedì scorso, in pieno giorno, è stata teatro di una sparatoria. Contro violenza e criminalità sono scesi in strada i cittadini del quartiere, supportati da Europa Verde, con diversi cartelli su cui hanno scritto «Questa non è zona vostra», «L'area giochi è per i bambini e non per i delinquenti», «Non si può vivere nella paura di essere sparati».

Video NeaPhoto, Sergio Siano