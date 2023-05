Harry e Meghan, cosa è successo nel taxi durante l'inseguimento: il tassista svela la loro reazione

Nelle scorse ore, il Principe Harry, Meghan Markle e la madre di quest'ultima, Doria, hanno vissuto momenti di tensione a causa del coinvolgimento in un incidente automobilistico dopo un surreale inseguimento. I tre si trovavano a bordo di un taxi, cercando di allontanarsi dopo una serata di gala tenutasi allo Ziegfeld Theatre di Manhattan. Dopo l'evento, nel tentativo di sfuggire ai paparazzi che li stavano seguendo, hanno preso la decisione di salire su un taxi al fine di seminare i fotografi. A raccontare come si sono svolti i fatti è il tassista che stava guidando l’auto sulla quale si trovavano, che svela lo stato emotivo dei Sussex e cosa è avvenuto davvero durante quello stranissimo inseguimento. Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB