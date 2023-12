Incendio all'ospedale di Tivoli, 4 morti

Almeno 4 vittime - due uomini e due donne di circa 80 anni - nel rogo divampato ieri sera all'ospedale di Tivoli, comune alle porte di Roma. Due sono morte intossicate e una per un infarto. La quarta sarebbe invece deceduta poco prima che scoppiasse l'incendio. Le fiamme sono state spente ed è stato evacuato l'ospedale, invaso dal fumo. Circa 200 pazienti già trasferiti in altre strutture della Regione. Il rogo sarebbe partito dal reparto Rifiuti speciali, al piano -3, per poi raggiungere il pronto soccorso e la Terapia intensiva. La procura di Tivoli ha aperto un fascicolo di indagine e ha disposto l'autopsia per accertare le cause del decesso dei 4 anziani morti.