Oms: a Gaza quasi nulla da mangiare, ci supplicano di dargli cibo

Sean Casey: è evidente la riduzione dello spazio umanitario

Roma, 9 gen. (askanews) - I rappresentanti dell'Oms con sede a Gerusalemme e a Gaza durante una conferenza stampa hanno fornito una panoramica dell'attuale crisi umanitaria, sostenendo che è evidente "la riduzione dello spazio umanitario" e lanciando l'allarme perché "non c'è quasi più cibo", mentre il conflitto tra Israele e Hamas è entrato nel suo quarto mese.

Sean Casey, rappresentante dell'Organizzazione Mondiale della sanità a Gaza ha dichiarato: "Vediamo ordini d'evacuazione in nuove aree ogni due giorni, il che significa che si tratta di aree non sicure, dove sono in corso ostilità. Chiediamo un coordinamento, ci coordiniamo con le parti in conflitto per poterci muovere in sicurezza e queste richieste sono state costantemente negate negli ultimi giorni". Inoltre, ha detto che che "la situazione alimentare nel Nord è assolutamente orribile. Non c'è quasi niente da mangiare e tutte le persone con cui parliamo ci supplicano di darci del cibo".