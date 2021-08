Afghanistan, altri 1.085 afgani arrivati a Fiumicino

(LaPresse) Sono 4.400 i cittadini afghani evacuati dall'Afghanistan dall’inizio dell’operazione Aquila. Nella giornata di oggi 1.085 persone sono state evacuate da Kabul a bordo dei C130J dell'Aeronautica Militare. Arrivati a Fiumicino nel pomeriggio anche 14 bambini disabili del centro Pro bambini di Kabul, 5 suore della missione carità e un sacerdote. Dal giugno scorso, quando con l’operazione Aquila 1 furono portati nel nostro Paese 228 afghani, sono 4.400 i cittadini afghani messi in sicurezza, 3.959 (di cui 921 donne e 1.004 bambini) quelli già giunti in Italia negli ultimi 11 giorni e circa 400 quelli all'interno dell'aeroporto di Kabul in attesa di partire.