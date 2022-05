Armi all'Ucraina, Letta: «No paura Parlamento, se voto non ci sottrarremo»

(LaPresse) - «Per la mia formazione personale e per quello che è il mio partito, l'ultima cosa di cui abbiamo paura è di andare in Parlamento. La nostra è una democrazia parlamentare ed è li che si discute. Saremo in Parlamento giovedì prossimo e diremo la nostra, se ci sarà bisogno dopo di un nuovo voto non ci sottrarremo». Così il segretario del Pd Enrico Letta a margine del forum “Verso sud” in corso a Sorrento in merito a un possibile passaggio parlamentare sull'invio di armi all'Ucraina.