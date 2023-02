Autonomia differenziata, Toti: «Emiliano fa battaglia di retroguardia»

EMBED

(LaPresse) Cosa si prospetta per il turismo in Liguria nel 2023? «Lo scorso anno abbiamo già superato i dati pre-Covid. Il 2023 deve essere un anno di ulteriore crescita e di consolidamento. Il turismo italiano sta andando particolarmente bene e quello ligure sta andando anche sopra la media italiana». Lo ha dichiarato il presidente della Liguria, Giovanni Toti, a margine di una conferenza che si è tenuta alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo, a Milano. In merito all'autonomia differenziata, Toti replica al suo omologo della Puglia Michele Emiliano, che ha duramente criticato il provvedimento. «L'autonomia differenziata rappresenta un'opportunità per tutti di valorizzare le proprie peculiarità e utilizzare al meglio le proprie risorse. Chi non vuole cogliere questa sfida, credo faccia una battaglia di retroguardia».