Cagliari, incidente stradale: muoiono 4 giovani

(LaPresse) Erano in sei a bordo di un'auto che all'alba ha urtato un marciapiede e si è ribaltata a Cagliari. 2 ragazze di 19 anni e due ragazzi di 24 e 20 anni sono morti. Altri due giovani di 19 anni sono rimasti feriti in modo grave ma non sono in pericolo di vita. Stavano tornando a casa dopo una serata in un locale. La procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di omicidio stradale plurimo. All'origine dello schianto probabilmente l'alta velocità. Secondo gli accertamenti effettuati dalla polizia locale, alla guida della Ford Fiesta c'era il 19enne Alessandro Sanna, una delle 4 vittime.