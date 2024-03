Cagliari, pedone travolto sulle strisce si salva per miracolo: l'impatto è tremendo

(LaPresse) Travolto in pieno da una macchina si salva per miracolo. È in gravi condizioni ma fuori pericolo Gianluca Spanu travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Cagliari. Alla guida dell'auto una fisioterapista trentaseienne, Valentina Piga. Il terribile impatto ripreso dalle telecamere di sorveglianza. È l'ennesimo investimento di un pedone a Cagliari, nella solita via Peretti, dove a gennaio ha perso la vita uno studente 15enne mentre attraversava la strada per andare a scuola. La donna, che si è immediatamente fermata per prestare soccorso al 40enne: ha detto di essere stata abbagliata dal sole e di non averlo visto.