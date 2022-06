LaPresse) 11 arresti a Caltanissetta per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla coltivazione e traffico di sostanze stupefacenti. In un fondo agricolo nelle campagne dell'ennese, i carabinieri hanno scoperto e poi sequestrato circa 20mila piante di marijuana tipo “skunk”, per un valore complessivo sul mercato degli stupefacenti di circa 16 milioni di euro.