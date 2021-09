(LaPresse) Silenzio stampa per il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti all'uscita dall'assemblea di Confcommercio a Roma: Giorgetti non risponde ai giornalisti che parlano delle presunte tensioni interne alla Lega. «Sta benissimo», è invece la risposta laconica del ministro del Turismo Massimo Garavaglia ai cronisti che chiedono come sta la Lega.