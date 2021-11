Carfagna: «Le donne non sono come i panda, siamo metà popolazione non una minoranza»

(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2021

«Spesso vedo panel, riunioni o dibattiti dove le donne sono in netta minoranza. Ma noi donne rappresentiamo la metà della popolazione, non siamo una minoranza che bisogna coinvolgere quando bisogna parlare dei loro problemi specifici. Non siamo come dei panda a rischio estinzione. Serve il punto di vista femminile su ogni tema per arricchire il dibattito», così la ministra per il Sud Mara Carfagna al lancio della campagna “No women no panel - Senza donne non se ne parla” sulla parità di genere nei dibattiti pubblici.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev