Covid-19, come comportarci a Natale

Natale è alle porte e cresce la preoccupazione per il Covid19, ancora più pericoloso con l'aumento della socialità. Per questo Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, ha voluto fornire una serie di indicazioni su come doversi comportare durante i giorni di Festa. Un occhio di riguardo deve andare ai cittadini più fragili, cioè i bambini e gli anziani, con i quali, specialmente durante Natale, bisognerà essere ancora più prudenti e adottare una serie di comportamenti che non li metterebbero a rischio infezione Covid19. Tra questi c'è anche la mascherina.

