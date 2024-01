Crack, cocaina e mafia, 10 arresti tra Palermo e Lanciano

Dieci arresti tra Palermo e Lanciano, in provincia di Chieti, sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia: 8 persone sono finite in carcere, una agli arresti domiciliari e una con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono indagate a vario titolo per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e spaccio. Secondo le indagini, lo spaccio riguarda l'area del centro storico cittadino di Palermo, in particolare la Vucciria, che ricade nel territorio del mandamento mafioso palermitano di Porta Nuova. L'associazione a delinquere - secondo gli inquirenti - era dedita al traffico e allo spaccio di crack e cocaina. Le indagini dei carabinieri hanno permesso anche di smantellare le numerose basi logistiche dove la droga veniva suddivisa e nascosta.