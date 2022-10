Cybersecurity, ecco come vivere un’esperienza sicura e protetta

Ottobre è il mese della cybersecurity. In occasione di questa ricorrenza, Sababa Security S.p.A. fornisce 10 tip imprescindibili da attuare per tutelarsi dalle sempre crescenti minacce in ambito cybersecurity. Le nostre vite e le nostre case sono sempre più connesse. Cellulari, app, domotica e comandi vocali creano un terreno fertile per chi vuole minare la sicurezza degli utenti. Anche le accortezze più semplici possono aiutare a proteggersi. Parlando di cybersecurity non si può non parlare dell’importanza di modificare username e password di default. Se il dispositivo è stato fornito con nome utente e password predefiniti, è meglio cambiarli. Quando si imposta la nuova password è preferibile non utilizzare la stessa di un altro account. Non bisogna dimenticarsi di sfruttare a pieno le funzioni di sicurezza di un dispositivo, come l’attivazione della crittografia o l’impostazione del codice di blocco.

