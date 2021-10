Forza Nuova, Tajani: «Centrodestra pronto a mozione contro tutte le violenze»

(LaPresse) «Mi pare che il Centrodestra è pronto a presentare una mozione di condanna di tutte le violenze che sono state commesse. Credo sia giusto condannare severamente i farti commessi a Roma da estremisti di Forza Nuova, ma chiediamo anche che ci sia la condanna nei confronti di chi, come gli anarco-insurrezionalisti denunciati a Milano, sono autori di gesti violenti. Serve condannare la violenza non strumentalizzarla a fini elettorali». Lo ha dichiarato Antonio Tajani a margine della conferenza stampa congiunta di chiusura della campagna elettorale di Enrico Michetti a Roma. Sulla manifestazione dei sindacati di sabato 16 ottobre, indetta dopo l'assalto alla sede nazionale da parte di un gruppo di No Green Pass guidati da due leader di Forza Nuova, il vicepresidente di Forza Italia ha spiegato: «Non è una manifestazione concordata. Se la fanno i sindacati bene, se ci stanno i partiti è un'altra cosa. Si faccia dopo il voto. Non è questione di antifascismo o meno, è questione di rispetto del silenzio elettorale. Noi abbiamo espresso solidarietà a Landini. Secondo me è giusto che il sindacato manifesti, ma se diventa una cosa politica si faccia dopo le elezioni. Si poteva fare a Milano».