Green pass, Meloni: «In Italia non si può più criticare il governo»

(LaPresse) «In Italia non si può più dire che non si è d'accordo col governo? E poi il problema ce l'ho io?». Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, a margine della conferenza stampa del centrodestra a Roma. Secondo Meloni «non è possibile che si rischi di perdere il lavoro se non si ha un lasciapassare governativo. Ci sono mille altri modi per convincere le persone a vaccinarsi senza fargli perdere il posto di lavoro. Questo alza il livello dello scontro, queste scelte fanno arrabbiare persone che magari erano comode a casa loro».