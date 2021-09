Green pass, Meloni: «Misura non di buon senso, non ci mette al riparo da nuove chiusure»

(LaPresse) Nuovo attacco al green pass da parte di Giorgia Meloni. «È una misura non di buon senso. La sinistra non sa come rispondere alla domanda del perché nel resto d'Europa il green pass non viene usato come in Italia. Qui viene utilizzato per impedire il movimento delle persone. Se dici che non condividi l'utilizzo del green pass sei un no vax, ed è curioso perché sono vaccinata - ha continuato la leader di Fratelli d'Italia a margine della presentazione delle liste per le elezioni comunali - Il green pass viene usato per distogliere l'attenzione sulle altre misure non prese dal governo per mettersi in sicurezza sulla riapertura. Io continuo a chiedere misure più efficace per fermare il contagio. Temo che il green pass non ci metta al riparo da nuove chiusure».