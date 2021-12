Karaoke a scuola: supplente licenziato dopo aver cantato Toxic di Britney Spears in aula

È stato un karaoke pagato a caro prezzo quello che un insegnante di Austin, in Texas, si è concesso in una giornata di lavoro L’atmosfera, come testimonia il video ripreso da molte testate d’oltreoceano, è quello tipica di una festa fra amici. Di quelle rilassate e a luci soffuse nelle quali ci si diverte a cantare infischiandosene delle stonature. L’importante è stare in compagnia, peccato che a ospitare la performance del giovane supplente era un’aula scolastica. L’insegnante, infatti, ha sorpreso la classe in cui era stato chiamato a sostituire l’avente diritto con un’esibizione inattesa. Con tanto di console e microfono, il professore ha quindi intonato Toxic, celebre hit di Britney Spears.

