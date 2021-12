(Agenzia Vista) Milano, 6 dicembre 2021

“It’s time to Imagine your future Christmas” è il nome della campagna che la società immobiliare Gva Redilco&Sigest, sponsor dell’albero di Natale in Piazza Duomo, ha scelto. L’abete, alto 24 metri, è stato illuminato dal sindaco Sala. A decorarlo 80 mila luci a led, palline rosse e argento e grandi fiocchi di neve.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev