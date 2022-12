Lega, Bossi inaugura il Comitato Nord

(LaPresse) Umberto Bossi inaugura una nuova corrente interna alla Lega, il Comitato Nord. L'ex leader del Carroccio lo fa in occasione dell'evento organizzato al castello di Giovenzano, in provincia di Pavia. «Vogliamo rinnovare la Lega non distruggerla», ha detto Bossi intervenendo dal palco difronte a oltre 200 militanti che l'hanno accolto con un'ovazione. L'incontro, invece, si è concluso sulle note di 'Va, pensiero' di Giuseppe Verdi, storico inno leghista.