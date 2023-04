Lucca, rapinarono Leclerc di prezioso orologio: 4 arresti

(LaPresse) I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, in provincia di Lucca, supportati da militari del comando provinciale di Napoli, di Caserta e di Milano, hanno arrestato 4 persone, tre uomini ed una donna, per la rapina di un prezioso orologio compiuta nella cittadina della Versilia il 18 aprile dello scorso anno ai danni del pilota della Ferrari Charles Leclerc. In due, a bordo di uno scooter, avrebbe compiuto materialmente il furto. Altri due, su un'auto, avrebbero fornito supporto ai complici occupandosi dapprima del pedinamento della vittima, avvenuto da Forte dei Marmi fino a Viareggio, e poi agevolandone la fuga.