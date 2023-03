Mattarella consegna onorificenze al merito: «Da eroi civili senso del dovere di umanità»

(Agenzia Vista) Roma, 31 marzo 2023

«Voi siete andati oltre il senso del dovere interpretandolo in maniera più aperta: come senso del dovere di umanità». Questo, per il Presidente della Repubblica, rappresentano i trenta cittadini insigniti oggi delle onorificenze al merito della Repubblica italiana: 15 cavalieri, 13 ufficiali e due commendatori che si sono distinti per atti di eroismo e impegno civile.

Quirinale

