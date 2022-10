Meloni: «Pace non si ottiene con resa dell'Ucraina»

(Agenzia Vista) Roma, 26 ottobre 2022

«Ovviamente penso e spero e lavoro per giungere a una pace giusta, ma dobbiamo capire come ci si arriva, la pace non si fa sventolando bandiere arcobaleno, così è difficile ottenere la pace. In Ucraina guerra di aggressione che non possiamo accettare. Cosa è andato storto nell'intenzione della Russia? Che gli ucraini si sono difesi, questo è importante perchè l'unica possibilità di favorire un negoziato è che ci sia un equilibro tra le forze in campo, non mi potete chiedere che pace si ottenga con resa dell'Ucraina, dobbiamo continuare a sostenerla», le parole di Meloni al Senato.

WebTv Senato

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev