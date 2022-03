Milano, coda alla mostra su Tiziano prima che due quadri tornino in Russia: «È l'assurdità della guerra»

(LaPresse) «Uno scandalo. Sono contenta di essere venuta oggi e di vedere i due quadri prima che vengano portati via». La notizia che il museo Ermitage di San Pietroburgo ha chiesto alle istituzioni milanesi la restituzione delle due opere di Tiziano in mostra a Palazzo Reale ha turbato molti milanesi e appassionati di arte che questa mattina si sono messi in coda per vedere i quadri del maestro veneto. «L'arte andrebbe lasciata fuori dai conflitti, ma sono parole che non corrispondono alla realtà. Speriamo che la crisi in atto finisca il prima possibile, soprattutto per la popolazione coinvolta», dice amaramente uno spettatore.