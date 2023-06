Morto Silvio Berlusconi: l'uomo, il politico, l'imprenditore

(LaPresse) Imprenditore, politico e presidente di club tra i più vincenti della storia del calcio. Silvio Berlusconi è stato una delle personalità più importanti degli ultimi 40 anni. Dopo i primissimi lavori come cantante e intrattenitore sulle navi da crociera, già da giovanissimo ottiene un grande successo nel mondo degli affari: prima nell'edilizia e poi nel settore della comunicazione e dei media. In un condominio di Milano 2 dà vita una tv via cavo, Telemilano 58, che passerà ben presto all’etere col nome di Canale 5. Nel 1977 viene nominato Cavaliere del lavoro dal presidente della repubblica Giovanni Leone. Appassionato di calcio e tifoso del Milan nel 1986 acquista il club rossonero sull'orlo del fallimento e lo fa diventare uno dei più vincenti al mondo. Conquista 29 titoli in 31 anni tra cui 5 Champions League. Nel 2018 compra il Monza che porta per la prima volta in serie A. Nel 1994 la discesa in politica alla guida di Forza Italia, partito dal lui fondato. Vince subito le elezioni. Per più di 20 anni è il leader della coalizione del centrodestra. Berlusconi è presidente del Consiglio per 9 anni: dal 94 al 96, dal 2001 al 2006 e poi dal 2011 al 2013. Sono oltre 30 i procedimenti giudiziari nei quali Silvio Berlusconi è stato imputato. Nel corso degli anni gli sono contestati reati che vanno dalla corruzione al concorso in strage, dal falso in bilancio alla concussione, fino al vilipendio all'ordine giudiziario e alla prostituzione minorile. Nel 2003 viene condannato a a 4 anni di carcere, 3 dei quali coperti da indulto per la frode fiscale da 7,3 milioni di euro commessa con la compravendita dei diritti tv Mediaset quando era presidente del Consiglio. Un vita lavorativa intensa e una affettiva turbolenta. Sposa nel 1965 Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, da cui ha due figli Marina e Pier Silvio e poi nel 1990 Veronica Lario con cui ha tre bambini, Barbara, Eleonora e Luigi. Tantissime però le relazioni ufficiali e non, molte con donne molto più giovani di lui. Negli ultimi anni si fidanza con Francesca Pascale fino al 2020 e poi con la 30enne deputata di Forza Italia Marta Fascina.