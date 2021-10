Mottarone, cabina tagliata e preparata per il trasporto in elicottero

(LaPresse) È proseguito per tutta la giornata di lunedì 25 ottobre il lavoro preparatorio della cabina crollata al Mottarone il 23 maggio. I vigili del fuoco hanno diviso il tetto della cabina dalla sospensione e la hanno poggiata sulla struttura in tubi d’acciaio. Infine, usando un dinamometro digitale, i vigili del fuoco hanno iniziato i controlli ai pesi delle varie sezioni della cabina in funzione del trasporto con l’elicottero che avverrà nei prossimi giorni, dal 3 novembre in avanti.