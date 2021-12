Omicidio Catania, il sindaco: «Vicenda drammatica, comunità sconvolta»

(LaPresse) «Stiamo seguendo fin da ieri notte l'evolversi della vicenda che è una vicenda drammatica, che ha sconvolto la comunità, e i cui però i contorni non sono ancora chiari. L'amministrazione è al fianco degli inquirenti per chiarire e definire questo caso», queste le parole del sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, parlando dell'omicidio della 27enne Giovanna Cantarero, freddata in strada a colpi d'arma da fuoco. «È stata uccisa una donna e la comunità è sconfortata, ragion per cui abbiamo deciso di sospendere per oggi le attività natalizie"»ha concluso Corsaro.