Pasqua, sequestrate due tonnellate di uova e colombe

Il comando carabinieri per la Tutela della Salute, in vista della Pasqua, ha intensificato le attività di controllo sui prodotti tipici, con particolare riferimento a quelli dolciari, sequestrando 2 tonnellate di alimenti, per un valore stimato in oltre 267 mila euro. In oltre 840 ispezioni in laboratori di produzione ed esercizi di vendita di uova di cioccolato e colombe, accertate irregolarità in 324 aziende e contestate 574 violazioni penali e amministrative per un ammontare di 425mila euro. Sei i titolari di negozi deferiti all'Autorità giudiziaria e 15 in tutto i provvedimenti di chiusura o sospensione delle attività controllate, per un valore economico superiore a 5 milioni di euro.