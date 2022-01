Quirinale, Salvini: «Centrodestra voterà compatto, nessuno può mettere veti»

(LaPresse) «Il centrodestra voterà compattamente. Nessuno può mettere veti. Rinnoverò il mio invito a Letta, Conte e Renzi a trovarsi senza mettere veti a priori. Vogliamo eleggere il prossimo presidente della Repubblica velocemente perché il Paese non può permettersi settimane di litigi e di polemiche». A dirlo il segretario della Lega Matteo Salvini intervenuto al mercato del Villaggio Olimpico per sostenere Simonetta Matone, candidata per il centrodestra alle suppletive di Roma. «A prescindere da chi farà il presidente della Repubblica, e io le idee le ho chiare - ha proseguito Salvini - visto che sarà un anno complicato, e siamo ancora in piena pandemia, tutti dovrebbero mettere in campo tutte le energie a disposizione. Per questo ritengo che Draghi dovrebbe continuare a fare il presidente del Consiglio in un anno così complicato così come tutti i leader di partito dovrebbero metterci la faccia», ha continuato Salvini che poi ha concluso: «Se Berlusconi riterrà di scendere in campo, ha fatto tre volte il presidente del Consiglio, ha tutto il titolo per farlo. La Lega sarà tra i compatti la più compatta, noi saremoo 210 e in 210 voteremo».