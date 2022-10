Rave, Meloni: «Basta lassismo, Italia non è paese dove si può delinquere»

(LaPresse) Con la norma sui rave «vogliamo dare il messaggio di non essere diversi dalle altre nazioni di Europa. Quando ci fu il rave di Viterbo la cosa che mi colpì molto erano le migliaia di persone arrivate in Italia da tutta Europa. L'impressione che abbiamo dato è di lassismo di rispetto delle regole e della legalità, perché qui si può fare e in altre parti no. Non voglio dare impressione che l'Italia è una nazione dove si può delinquere». Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa dopo il Cdm.