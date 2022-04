Zelensky ai Grammy: «Riempite il silenzio della morte con la musica»

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2022

«I nostri musicisti mettono il giubbotto antiproiettile invece dello smoking. Cantano per i feriti. Negli ospedali. Anche per quelli che non li possono sentire. Ma la musica riesce a sfondare comunque. Riempite il silenzio della morte con la vostra musica. Riempitelo oggi con la nostra storia. Aiutateci in ogni modo, in ogni modo ma non con il silenzio. E verrà la pace», il messaggio di Zelensky ai Grammy.

